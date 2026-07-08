В Белом доме заявили о почти 1500 случаях появления БПЛА на ЧМ по футболу

В США зафиксировали почти 1,5 тыс случаев появления дронов на ЧМ по футболу В Белом доме заявили о почти 1500 случаях появления БПЛА на ЧМ по футболу

Москва8 июл Вести.В Соединенных Штатах зафиксировали почти 1500 случаев появления беспилотников в местах проведения матчей чемпионата мира по футболу.

Об этом заявил глава рабочей группы Белого дома по подготовке чемпионата мира Эндрю Джулиани.

Было зафиксировано почти 1500 случаев обнаружения дронов - точное число составляет 1487 обнаружений дронов в пределах трехмильной (4,8 км – прим. ред​​.) временной зоны ограничения полетов вокруг стадионов и одномильной (1,6 км – прим. ред.) временной зоны ограничения полетов вокруг фан-фестивалей ФИФА сказал Джулиани

Согласно заявлению главы рабочей группы Белого дома по подготовке чемпионата мира, в ходе мероприятий изъяли 646 дронов, выписали 310 штрафов и задержали 13 человек. Наибольшее число нарушений выявили в Майами, Хьюстоне и Нью‑Йорке.

При этом, по словам Джулиани, отмечается постепенное снижение количества нарушений, связанных с использованием дронов, — этому способствуют просветительская работа с населением и конфискация беспилотников у нарушителей.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты потратят миллиард долларов на обеспечение безопасности во время чемпионата мира по футболу 2026 года. В указанную сумму входит 500 миллионов долларов — они направлены на реализацию программы грантов, нацеленной на противодействие использованию дронов.

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Американская сторона принимает большую часть матчей, включая финал.