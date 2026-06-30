Москва30 июнВести.Пассажирский самолет авиакомпании JetBlue Airways столкнулся с дроном во время подготовки к посадке в международном аэропорту имени Джона Кеннеди. Об этом сообщает сайт телекомпании CNN.
Уточняется, что с инцидентом разбираются в Федеральном управлении гражданской авиации США.
Пассажиры покинули самолет в штатном режиме, после чего воздушное судно было выведено из эксплуатации для проведения послеполетного осмотра, в ходе которого не было обнаружено никаких повреждений или следов столкновениязаявили в авиакомпании
Ранее сообщалось, что в штате Техас американские военнослужащие при помощи лазера сбили беспилотный летательный аппарат таможенно-пограничной службы США.