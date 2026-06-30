CNN: пассажирский самолет столкнулся с дроном при посадке в аэропорту США

В США пассажирский самолет столкнулся с дроном во время посадки CNN: пассажирский самолет столкнулся с дроном при посадке в аэропорту США

Москва30 июн Вести.Пассажирский самолет авиакомпании JetBlue Airways столкнулся с дроном во время подготовки к посадке в международном аэропорту имени Джона Кеннеди. Об этом сообщает сайт телекомпании CNN.

Уточняется, что с инцидентом разбираются в Федеральном управлении гражданской авиации США.

Пассажиры покинули самолет в штатном режиме, после чего воздушное судно было выведено из эксплуатации для проведения послеполетного осмотра, в ходе которого не было обнаружено никаких повреждений или следов столкновения заявили в авиакомпании

Ранее сообщалось, что в штате Техас американские военнослужащие при помощи лазера сбили беспилотный летательный аппарат таможенно-пограничной службы США.