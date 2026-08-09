Самолет совершил аварийную посадку из-за задымления после вылета из Атланты

Пассажирский самолет совершил аварийную посадку после вылета из Атланты в США Самолет совершил аварийную посадку из-за задымления после вылета из Атланты

Москва9 авг Вести.Самолет авиакомпании Delta Air Lines, выполнявший рейс из Атланты, вынужденно вернулся в аэропорт вылета сразу после взлета из-за задымления в кабине пилотов, сообщает телеканал NBC.

Экипаж объявил аварийную ситуацию и принял решение о немедленном возврате в аэропорт.

Рейс Delta 2204 поднялся в воздух в 7.30 утра по местному времени, однако экипаж заметил появление дыма в кабине и запросил аварийную посадку.

На борту находились почти 200 пассажиров и шесть членов экипажа. Самолет благополучно приземлился в Атланте.

Авиакомпания пересаживает пассажиров на другие рейсы, а аварийный самолет проходит техническое обследование.

Ранее сообщалось о гибели двух человек при крушении вертолета Sikorsky S-64 в районе американского города Ричфилд в штате Юта.