Москва9 авгВести.Самолет авиакомпании Delta Air Lines, выполнявший рейс из Атланты, вынужденно вернулся в аэропорт вылета сразу после взлета из-за задымления в кабине пилотов, сообщает телеканал NBC.
Экипаж объявил аварийную ситуацию и принял решение о немедленном возврате в аэропорт.
Рейс Delta 2204 поднялся в воздух в 7.30 утра по местному времени, однако экипаж заметил появление дыма в кабине и запросил аварийную посадку.
На борту находились почти 200 пассажиров и шесть членов экипажа. Самолет благополучно приземлился в Атланте.
Авиакомпания пересаживает пассажиров на другие рейсы, а аварийный самолет проходит техническое обследование.
Ранее сообщалось о гибели двух человек при крушении вертолета Sikorsky S-64 в районе американского города Ричфилд в штате Юта.