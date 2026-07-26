Самолет по пути в Дублин подал сигнал о чрезвычайной ситуации Mirror: самолет Ryanair подал сигнал о ЧС из-за плохого самочувствия пассажира

Москва26 июл Вести.Самолет Boeing 737-800 ирландской компании лоукостера Ryanair был вынужден подать сигнал о чрезвычайной ситуации по пути из Бирмингема в Дублин из-за плохого самочувствия одного из пассажиров. Об этом пишет газета Mirror.

Самолет Ryanair был вынужден объявить чрезвычайную ситуацию вскоре после вылета из Бирмингема из-за того, что одному из пассажиров на борту потребовалась неотложная медицинская помощь отмечается в публикации

Уточняется, что состояние здоровья пассажира ухудшилось после начала снижения к аэропорту Дублина. Пилоты подали сигнал о ЧС на высоте около 2,4 км. Диспетчеры предоставили самолету приоритет при посадке, и спустя 40 минут после взлета Boeing 737-800 приземлился.

Деталей о том, что именно произошло на борту, не приводится.