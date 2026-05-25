Военно-транспортный самолет ВВС США подал сигнал бедствия в небе над Европой

Москва25 мая Вести.Вылетевший из Румынии транспортный самолет военно-воздушных сил США Boeing C-17A Globemaster III подал аварийный сигнал в небе над европейским регионом, следует из данных мониторингового сервиса Flightradar24.

По данным ТАСС, воздушное судно передало аварийный код Squawk 7700, пролетая над Чехией. Собеседник агентства из авиадиспетчерских кругов ЕС предположил, что самолет сядет на базу Рамштайн в Германии.

