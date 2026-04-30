CBS: самолет перед посадкой в Сан-Диего едва избежал столкновения с дроном

Беспилотник почти задел самолет, заходящий на посадку в американском Сан-Диего CBS: самолет перед посадкой в Сан-Диего едва избежал столкновения с дроном

Москва30 апр Вести.Самолет авиакомпании United Flight, выполнявший рейс из Сан-Франциско в Сан-Диего в штате Калифорния, мог столкнуться с беспилотником при посадке, сообщает телеканал CBS со ссылкой на представителя перевозчика.

По его данным, борт Boeing 737 вылетел из Сан-Франциско в 7.14 по местному времени (17.14 мск среды) и сообщил о проблеме незадолго до посадки в Сан-Диего в 8.30 (18.30 мск среды).

Один из пилотов заметил небольшой объект примерно в 300 метрах от самолета и оповестил об этом диспетчерскую службу.

Как отмечает телеканал, самолет благополучно совершил посадку, пассажиры покинули его в обычном порядке. Никаких повреждений на корпусе самолета специалисты не обнаружили.

Федеральное бюро расследований занялось расследованием инцидента, добавили в CBS.

Ранее сообщалось о гибели 14 человек в результате крушения пассажирского самолета в Южном Судане.