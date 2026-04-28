В Южном Судане разбился пассажирский самолет, погибли 14 человек

The EastAfrican: 14 человек погибли при крушении самолета в Южном Судане В Южном Судане разбился пассажирский самолет, погибли 14 человек

Москва28 апр Вести.На подлете к столице Южного Судана Джубе разбился пассажирский самолет, погибли 14 человек, в том числе пилот, сообщает кенийское издание The EastAfrican со ссылкой на Управление гражданской авиации Южного Судана.

По предварительным данным, авиакатастрофа произошла из-за плохой видимости, вызванной неблагоприятными погодными условиями.

Среди погибших пассажиров числятся два гражданина Кении.

Самолет Cessna потерпел крушение на окраине Джубы, в результате чего погибли 14 человек, находившихся на борту отмечает The EastAfrican

Ранее в марте самолет Военно-воздушных сил Колумбии Lockheed C-130 Hercules разбился почти сразу после взлета в Пуэрто-Легисамо. При крушении самолета погибли 70 человек.