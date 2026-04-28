Москва28 апрВести.На подлете к столице Южного Судана Джубе разбился пассажирский самолет, погибли 14 человек, в том числе пилот, сообщает кенийское издание The EastAfrican со ссылкой на Управление гражданской авиации Южного Судана.
По предварительным данным, авиакатастрофа произошла из-за плохой видимости, вызванной неблагоприятными погодными условиями.
Среди погибших пассажиров числятся два гражданина Кении.
Самолет Cessna потерпел крушение на окраине Джубы, в результате чего погибли 14 человек, находившихся на бортуотмечает The EastAfrican
Ранее в марте самолет Военно-воздушных сил Колумбии Lockheed C-130 Hercules разбился почти сразу после взлета в Пуэрто-Легисамо. При крушении самолета погибли 70 человек.