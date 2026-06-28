Вертолет Saudi Aramco разбился в Саудовской Аравии, погибли 14 человек

14 человек погибли при крушении вертолета Saudi Aramco Вертолет Saudi Aramco разбился в Саудовской Аравии, погибли 14 человек

Москва28 июн Вести.По меньшей мере 14 человек погибли при крушении вертолета саудовской государственной нефтяной компании Saudi Aramco в городе Рас-Таннура на востоке Саудовской Аравии. Об этом сообщило саудовское агентство печати со ссылкой на источник в министерстве энергетики королевства.

По данным источника, вертолет Saudi Aramco потерпел крушение в воскресенье в Рас-Таннуре. Все 14 человек, находившиеся на борту, погибли.

Уточняется, что все они были подданными Саудовской Аравии.

Компетентные органы начали расследование, чтобы установить причины авиакатастрофы.

Рас-Таннура расположена на побережье Персидского залива. В городе находится нефтеперерабатывающий комплекс Saudi Aramco, а также крупнейший в мире морской терминал по отгрузке нефти.