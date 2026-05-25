Нештатная ситуация случилась с самолетом главы МО Британии вблизи границы РФ Times: самолет министра обороны Британии потерял сигнал GPS у границы с РФ

Москва25 мая Вести.Британский правительственный самолет, в котором находился министр обороны страны Джон Хили, во время полета вблизи российской границы временно потерял сигнал GPS.

Инцидент произошел 21 мая, когда министр, военные советники и представители СМИ возвращались из Эстонии, где посетили расположение британских войск, пишет газета The Times.

У самолета Dassault Falcon 900LX внезапно пропал спутниковый сигнал. Восстановить его можно было только после перезагрузки системы, но пилоты не стали этого делать, поскольку самолет находился в воздухе.

В течение трехчасового полета экипаж использовал инерциальную навигационную систему, которая работает без внешних сигналов.

Кроме того, на борту частично вышла из строя приборная панель, а пассажиры не могли подключиться к интернету.

Газета не исключила возникновения помех вследствие целенаправленных действий, однако не стала делать однозначных выводов о причинах происшествия. Официальных комментариев по этому поводу нет.

В марте 2024 года аналогичный инцидент произошел с самолетом бывшего министра обороны Великобритании Гранта Шэппса. Тогда сигнал GPS также пропал во время полета рядом с Калининградом.

Тогда газета The Daily Telegraph писала, что самолет Dassault Falcon 900LX не был оснащен защитой от радиоэлектронной борьбы (РЭБ) из-за экономии Британией средств.

Оба самолета Dassault 900LX, приобретенные в 2021 году для нужд правительства, военного командования и королевской семьи, изначально не получили полного комплекта защитных систем. Решение позволило сэкономить до 200 миллионов фунтов стерлингов (270 миллионов долларов).

Позднее эти планы были пересмотрены, и ожидалось, что в 2024 году самолеты будут оборудованы средствами РЭБ и устойчивой к помехам авионикой. Однако работы не удалось завершить в срок, их планировали закончить к 2026 году. Текущий статус переоборудования остается неизвестным.

В ночь на 25 мая стало известно, что вылетевший из Румынии транспортный самолет военно-воздушных сил США Boeing C-17A Globemaster III подал аварийный сигнал.