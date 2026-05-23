Москва23 мая Вести.Авиагруппа Военно-воздушных сил (ВВС) Британии Red Arrows вынуждена сократить количество самолетов из-за проблем с авиадвигателями, сообщает издание Sky News.

Эта элитная пилотажная группа обычно выступает по особым случаям.

До 2030 года Red Arrows продолжит выступать в основном с семью самолетами вместо девяти, поскольку их двигатели уже устарели отмечает Sky News

Группа использует устаревающий реактивный самолет Hawk T1, для которого больше не выпускают двигатели. Группа останется в сокращенном составе, пока Минобороны Британии не закупит новые самолеты для Red Arrows.

