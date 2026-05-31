Разработка нового истребителя для британских ВВС затянется на годы

Москва31 мая Вести.Разработка истребителя нового поколения для ВВС Великобритании, который должен заменить Eurofighter Typhoon, затягивается на несколько лет. Об этом пишет газета Telegraph со ссылкой на источники.

В декабре 2022 года Япония, Италия и Великобритания заключили договор о совместной разработке к 2035 году истребителя нового поколения. Он должен сменить F-2 в Японии и Eurofighter Typhoon — в авиапарках Италии и Великобритании.

По данным издания, краткосрочный контракт на 686 млн фунтов стерлингов (926 млн долларов), который страны подписали в апреле этого года, истекает в следующем месяце. А подготовка долгосрочного контракта была сорвана - его так и не составили из-за задержек с публикацией британского плана по оборонным инвестициям (он должен был выйти осенью 2025 года, но из-за дыры в оборонном бюджете в 38 млрд долларов документ до сих пор не обнародован).

Теперь создание нового истребителя "отложено в долгий ящик" - до конца 2030-х годов или до 2040-х годов.