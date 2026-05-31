Москва31 маяВести.Разработка истребителя нового поколения для ВВС Великобритании, который должен заменить Eurofighter Typhoon, затягивается на несколько лет. Об этом пишет газета Telegraph со ссылкой на источники.
В декабре 2022 года Япония, Италия и Великобритания заключили договор о совместной разработке к 2035 году истребителя нового поколения. Он должен сменить F-2 в Японии и Eurofighter Typhoon — в авиапарках Италии и Великобритании.
По данным издания, краткосрочный контракт на 686 млн фунтов стерлингов (926 млн долларов), который страны подписали в апреле этого года, истекает в следующем месяце. А подготовка долгосрочного контракта была сорвана - его так и не составили из-за задержек с публикацией британского плана по оборонным инвестициям (он должен был выйти осенью 2025 года, но из-за дыры в оборонном бюджете в 38 млрд долларов документ до сих пор не обнародован).
Теперь создание нового истребителя "отложено в долгий ящик" - до конца 2030-х годов или до 2040-х годов.