СМИ раскрыли, почему Лондон может отказаться от закупки несущих ЯО самолетов

Telegraph: Британия может отказаться от закупки истребителей, несущих ЯО СМИ раскрыли, почему Лондон может отказаться от закупки несущих ЯО самолетов

Москва8 июн Вести.Власти Британии ставят под вопрос закупку американских истребителей F-35А, которые могут нести ядерное оружие (ЯО). Причина - финансовые трудности, сообщает газета The Telegraph.

План оборонных закупок намеревались представить в прошлом году, однако этот план оказался в подвешенном состоянии, отмечает газета.

На самом высоком уровне в военных кругах и правительстве идут серьезные разговоры о том, следует ли сократить или отложить план по закупке 12 американских истребителей-невидимок F-35A отмечает The Telegraph

Истребители F-35А могут нести ядерную авиабомбу американского производства B61.

Эксперт Дмитрий Стефанович рассказал, что Британия, в отличие от Франции, гораздо больше зависит от США в области ЯО.

Между тем постпред России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что Москва считает необходимым подключить Лондон и Париж к переговорам по контролю над ядерными вооружениями.