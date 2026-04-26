Telegraph: Лондон думает об "оборонном банке" для перевооружения севера Европы

Британия думает о создании "оборонного банка" для перевооружения союзников Telegraph: Лондон думает об "оборонном банке" для перевооружения севера Европы

Москва26 апр Вести.Власти Великобритании изучают возможность создания "оборонного банка", который бы финансировал перевооружение союзников по организации "Объединенные экспедиционные силы" (JEF) для противостояния России. Об этом сообщила газета The Telegraph со ссылкой на источники.

Предполагается, что эта инициатива может быть смоделирована по образцу аналогичной кредитной схемы Европейского союза объемом 150 млрд евро для финансирования закупок вооружений государствами-членами блока.

Великобритания и союзники могут объединить финансирование вооружений в "оборонном банке". Схема под руководством Великобритании позволит североевропейским странам занимать деньги под более низкие проценты говорится в публикации

В случае создания "банка JEF" это позволит десяти входящим в организацию странам НАТО - Британии, Дании, Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии, Литве, Нидерландам, Норвегии и Швеции - финансировать проекты в сфере безопасности, занимая деньги под более низкие процентные ставки, уточняет газета.

Ранее экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявил, что Великобритания вынашивает планы по созданию объединения государств, которое бы стало противовесом Евросоюзу.