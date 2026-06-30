Британия выделит 1,5 миллиарда фунтов на борьбу с подлодками России в Арктике

Британия намерена бороться с российскими подводными лодками в Арктике Британия выделит 1,5 миллиарда фунтов на борьбу с подлодками России в Арктике

Москва30 июн Вести.Великобритания выделит 1,5 миллиарда фунтов стерлингов на программу "Атлантический бастион", направленную на борьбу с российскими подводными лодками в Арктике. Это следует из бюджета британского Министерства обороны.

Ведомство опубликовало оборонный бюджет на ближайшие четыре года, согласно которому на развитие различных секторов оборонно-промышленного комплекса выделят почти 300 миллиардов фунтов стерлингов. Кроме того, Британия намерена увеличить годовой военный бюджет до 80 миллиардов фунтов стерлингов к 2029 году.

"Атлантический бастион" создаст передовые гибридные военно-морские силы для защиты Великобритании и союзников по НАТО от возникающих угроз. Мы потратим дополнительно 1,5 миллиардов фунтов стерлингов в течение следующих четырех лет на поддержку этих усилий говорится в заявлении

Уточняется, что план подразумевает защиту Северной Атлантики от якобы угроз со стороны модернизированного российского флота подводных лодок.

Ранее стало известно, что Великобритания в течение последних шести месяцев резко активизировала разведку против России в Арктике. По информации телеканала RT, Лондон особо интересуется военными кораблями.