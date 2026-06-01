Times: Великобритания пополняет запасы ракет Martlet для борьбы с Ираном

Британия наращивает ракетный арсенал для борьбы с Ираном

Москва1 июн Вести.Великобритания приступила к масштабному наращиванию резервов легких управляемых ракет малой дальности Martlet для потенциального противостояния с Ираном.

Данное решение Лондона продиктовано необходимостью укрепления обороны на Ближнем Востоке в условиях растущей напряженности в отношениях с Тегераном, пишет газета The Times. По информации издания, речь идет о закупке сотен единиц современного вооружения, способного эффективно уничтожать беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

В публикации уточняется, что подразделения британских вооруженных сил, дислоцированные на Ближнем Востоке, начнут получать новые партии ракет уже в ближайшие месяцы.

Ранее стало известно, что Лондон официально предоставил согласие на использование Соединенными Штатами британских военных баз для нанесения ударов по складам ракет в Иране.