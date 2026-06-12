Замминистра обороны Британии Карнс уходит в отставку вслед за главой Минобороны

Кадровый кризис в британском Минобороны: глава ведомства и его зам покидают пост Замминистра обороны Британии Карнс уходит в отставку вслед за главой Минобороны

Москва12 июн Вести.Замминистра обороны Великобритании по вооруженным силам Алистер Карнс сообщил об уходе в отставку после заявления главы Минобороны Джона Хили о сложении полномочий из-за нехватки финансирования.

В британском военном ведомстве усиливается политический кризис на фоне подготовки десятилетнего плана оборонных инвестиций и обсуждения масштабного дефицита бюджета. Ранее министр обороны Джон Хили заявил, что министерство финансов не выделило достаточных средств для реализации обязательств по укреплению обороноспособности страны.

Мне стало ясно, что те перемены, к которым я стремился, не будут реализованы. Учитывая ситуацию, я принял решение уйти в отставку как замминистра обороны по вооруженным силам говорится в письме Карнса, опубликованном в соцсети X

Как сообщают британские СМИ, министерство обороны готовится представить Defence Investment Plan — план оборонных инвестиций на ближайшие десять лет. При этом дефицит военного бюджета оценивается примерно в 38 миллиардов долларов.

Ранее газета Telegraph, ссылаясь на источники, писала, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер может отменить разработку нового класса эсминцев с управляемым ракетным вооружением ради экономии.

Отставки высокопоставленных представителей Минобороны происходят на фоне усиливающихся дискуссий внутри правительства о приоритетах бюджетной политики и темпах модернизации вооруженных сил страны.