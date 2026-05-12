Британские министры подают в отставку в знак протеста против Стармера

Британские министры уходят в отставку в знак протеста против Стармера Британские министры подают в отставку в знак протеста против Стармера

Москва12 мая Вести.Три члена британского правительства подали в отставку в знак протеста против премьер-министра страны Кира Стармера, который отказался покинуть свой пост, пишет The Guardian.

В отставку, в частности, подали замминистра внутренних дел Джесс Филлипс, замминистра жилищного строительства, сообществ и местных органов власти Великобритании Миатта Фанбулле и министр по делам жертв и борьбы с насилием в отношении женщин и девочек Алекс Дэвис-Джонс.

Филлипс в своем заявлении об отставке отметила, что считает Стармера "в принципе хорошим человеком, который заботится о правильных вещах", однако, по ее словам, "этого недостаточно".

Фанбулле настоятельно призвала Стармера "поступить правильно в интересах страны" и добавила, что британский премьер "потерял доверие общественности".

Дэвис-Джонс в своем заявлении об отставке отметила катастрофические масштабы поражений лейбористов на выборах и заявила, что члены правительства должны прислушаться к стране, высказавшей свое мнение.

После крупных поражений лейбористов на местных выборах более 80 депутатов парламента от Лейбористской партии призвали Стармера уйти в отставку. Однако Стармер заявил, что не собирается покидать свой пост, и призвал критиков официально оспорить его кандидатуру, если им удастся набрать достаточное количество голосов поддержки.