ФИФА объяснила, почему засчитала первый гол Англии в матче с Норвегией

ФИФА дала разъяснения по первому спорному голу сборной Англии ФИФА объяснила, почему засчитала первый гол Англии в матче с Норвегией

Москва12 июл Вести.Автоматическая система определения касания мяча не зафиксировала внешнее воздействие перед первым голом сборной Англии в четвертьфинальном матче чемпионата мира против Норвегии. Об этом сообщили в Международной федерации футбола (ФИФА).

Эпизод произошел в компенсированное к первому тайму время. При ударе от ворот голкипер норвежской сборной Эрьян Нюланд задел телевизионный кабель, подвешенный над полем. После этого возникли предположения, что мяч мог изменить траекторию и попасть к полузащитнику англичан Эллиоту Андерсону, начавшему голевую атаку.

В ФИФА отметили, что данные системы Connected Ball не подтвердили контакт мяча с тросом.

Датчик в Connected Ball не показывал никакого пика в "пульсе мяча", когда он находился в воздухе, и, следовательно, не было никаких свидетельств того, что мяч коснулся верхнего троса и изменил свое движение говорится в сообщении организации

Мяч с системой автоматической фиксации касаний используется на чемпионатах мира второй раз. Встроенные датчики регистрируют каждое касание мяча и помогают видеоассистентам арбитра при определении офсайдов, игры рукой и других спорных эпизодов.

Сборная Англии одержала победу над Норвегией в дополнительное время со счетом 2:1. Дубль в составе победителей оформил Джуд Беллингем. В полуфинале англичане 15 июля встретятся со сборной Аргентины. Финал чемпионата мира состоится 19 июля.