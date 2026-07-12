Москва12 июлВести.Футболист мадридского "Реала" и сборной Англии Джуд Беллингем объявлен лучшим игроком матча 1/4 финала чемпионата мира против команды Норвегии. Об этом сообщается на официальном сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
Англичане одержали победу над норвежцами в дополнительное время со счетом 2:1, обеспечив себе место в полуфинале мирового первенства. Встреча прошла 12 июля в Майами
Беллингем оформил дубль, забив оба мяча своей сборной. Ранее он также отличился дублем в матче 1/8 финала чемпионата мира против сборной Мексики, который завершился победой англичан со счетом 3:2.
За выход в финал чемпионата мира сборная Англии поспорит с командой Аргентины.