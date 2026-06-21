Родственники пропавших без вести выступили против проведения ЧМ в Мексике

Родственники пропавших без вести выступают против проведения ЧМ в Мексике Родственники пропавших без вести выступили против проведения ЧМ в Мексике

Москва21 июн Вести.Проведение ЧМ по футболу в Мексике на фоне массового исчезновения людей в стране и других социальных проблем неуместно, заявила в беседе с РИА Новости глава организации по поиску пропавших без вести людей Lirios Buscadores Izcalli Карла Лечуга.

По словам активистки, сын которой пропал без вести в 2025 году, властям Мексики следовало бы направить бюджетные ресурсы не на проведение чемпионата, а на поиск пропавших людей.

В стране ресурсов более чем достаточно, и эти средства можно использовать и для того, чтобы мы получили скорейший ответ по нашим родственникам сказала Лечуга

Она отметила, что из-за бездействия чиновников волонтеры вынуждены искать тела пропавших без вести своими силами, поисковые мероприятия пройдут параллельно с матчами ЧМ.

Согласно данным Национального реестра пропавших и ненайденных лиц (RNPDNO), в стране неизвестно местонахождение примерно 130 тысяч человек. Рост числа исчезновений зафиксирован после 2006 года из-за роста насилия, связанного с наркокартелями.

Ранее приемная мать находящейся в Мексике гражданки России Кристины Романовой сообщила, что намерена повторно обратиться в правоохранительные органы с просьбой объявить дочь в розыск.