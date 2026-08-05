В Испании могут отказаться от совместного с Марокко проведения ЧМ-2030 EFE: депутаты Испании призвали кабмин отказаться от ЧМ-2030 с Марокко

Москва5 авг Вести.Депутаты правящей испанской коалиции призвали правительство отказаться от совместного с Марокко проведения чемпионата мира по футболу 2030 года из-за событий в Сеуте. Об этом сообщило агентство EFE.

Чемпионат мира по футболу 2030 года должен пройти в шести странах. Уругвай, Парагвай и Аргентина проведут стартовые игры турнира, а основной этап состязаний пройдет в Испании, Португалии и Марокко.

Однако парламентская группа Sumar, входящая в правящую коалицию Испании, считает, что Международной федерации футбола (FIFA) следует оценить "влияние событий на границе в Сеуте на обязательства в сфере прав человека, связанные с турниром". Ранее с аналогичной инициативой выступили и португальские парламентарии, которые призвали исключить Марокко из числа организаторов чемпионата мира 2030 года.

В конце июля 2026 года около 72 незаконных мигрантов вплавь добрались до испанского города Сеута в Северной Африке, а затем пешком обошли волнолом, который отделяет город от Марокко. По данным МВД Испании, 70 тысяч нелегалов уже вернулись обратно.