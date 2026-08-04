Мигранты стали штурмовать испанскую Сеуту после провокационных постов в соцсетях AP: наплыв мигрантов в испанскую Сеуту спровоцировали посты в соцсетях

Москва4 авг Вести.Массовый наплыв нелегальных мигрантов из Марокко в испанский анклав Сеута был спровоцирован постами в соцсетях, пишет агентство Associated Press (AP).

Около 40 тысяч нелегалов, по данным МВД Марокко, сумели за несколько дней пересечь границу испанского автономного города Сеута на африканском побережье Средиземного моря. Почти все они были возвращены.

По данным AP, все началось с постов в соцсети Instagram (признана экстремистской и запрещена в РФ), где содержались намеки на открытие границы Испании с Марокко. Пользователи Facebook (запрещена в РФ) начали отслеживать патрули береговой охраны, а в TikTok стали показывать места, где нужно плыть через границу, отмечает агентство.

После многочисленных репостов и комментариев тысячи марокканцев убедились, что Европа внезапно стала для них доступной. В течение нескольких часов молодые люди начали направляться к границе говорится в сообщении

Ранее МВД Марокко объясняло, что ситуация не была спонтанной, а стала результатом преступного использования цифрового пространства и дезинформации. Сообщалось о 90 погибших мигрантов.