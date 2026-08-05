Анонимные пользователи соцсетей призывают иммигрантов к новому переходу в Сеуту

Анонимы в соцсетях подстрекают иммигрантов на новый массовый переход в Сеуту Анонимные пользователи соцсетей призывают иммигрантов к новому переходу в Сеуту

Москва5 авг Вести.В социальных сетях появились анонимные сообщения с призывами к массовому переходу границы испанского автономного города Сеута, расположенного на африканском побережье Средиземного моря.

По данным марокканского новостного портала Hespress, "в последние часы пользователи делятся постами, указывая конкретное время предполагаемой акции — ночь с 15 на 16 августа".

Призывы, которые распространяют анонимные пользователи на различных цифровых платформах, предлагают потенциально готовым участвовать в противозаконной акции присоединиться к закрытым группам для обмена информацией и координации действий.

Некоторые сообщения содержат информацию о возможностях эмиграции в Испанию и трудоустройстве в этой стране.

Портал в этой связи напомнил, что власти Марокко неоднократно предупреждали о том, что продвижение подобных призывов или подстрекательство к нелегальной иммиграции преследуется по законам королевства.

2 августа Министерство внутренних дел Марокко заявило, что недавние инциденты на пограничных переходах в Сеуту и Мелилью "не были спонтанными или случайными, а стали результатом стечения нескольких факторов".

Среди них в МВД выделили злонамеренное использование цифрового пространства, распространение фейковых взбросов, деятельность сетей по торговле людьми и неверное толкование правовых норм, создающее иллюзию легкого проникновения в Европу без правовых последствий.

По состоянию на 3 августа пересечь границу Сеуты удалось порядка 40 тысячам нелегальных иммигрантов.

Ситуация в испанской Сеуте, куда в течение последней недели июля по морю попали десятки тысяч нелегальных иммигрантов, вышла из-под контроля. Населенный пункт с постоянным населением в 85 тысяч человек не справлялся с наплывом переселенцев.

Резкий всплеск числа прибывающих связывают с решением Верховного суда Испании, согласно которому лица, достигающие испанской территории вплавь, не подлежат автоматическому возвращению в Марокко, а каждый случай пересечения границы рассматривается индивидуально.