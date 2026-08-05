Испания попросила ЕС не критиковать Марокко из-за кризиса в Сеуте Euractiv: Испания призвала страны ЕС не осуждать Марокко за ситуацию в Сеуте

Москва5 авг Вести.Испания обратилась к правительствам европейских государств с просьбой отказаться от публичной критики Марокко в связи с миграционным кризисом в испанском городе Сеута. Об этом сообщает издание Euractiv со ссылкой на источники.

Испания попросила правительства других европейских стран воздержаться от публичной критики Марокко за его роль в миграционном кризисе в Сеуте говорится в публикации

Как отмечает издание, эта просьба была озвучена в ходе онлайн-встречи глав МВД государств Евросоюза. "Эта просьба Испании подчеркивает стремление ЕС не обострять отношения с важным партнером, который и в будущем будет играть ключевую роль в регулировании миграционных потоков в Европу", - подчеркивается в материале.

В конце июля испанский автономный город Сеута, расположенный в Северной Африке и граничащий с Марокко, столкнулся с массовым наплывом мигрантов. Во вторник глава МВД Испании Фернандо Гранде-Марласка сообщил, что из Марокко на испанскую территорию проникли порядка 72 тысяч мигрантов, около 70 тысяч из которых уже вернулись обратно. При этом население самой Сеуты насчитывает около 85 тысяч человек.