УЕФА может бойкотировать чемпионаты мира из-за действий ФИФА Sky: члены УЕФА обсудят бойкот чемпионатов мира

Москва29 июл Вести.Представители национальных федераций, входящих в состав Союза европейских футбольных ассоциаций, проведут в ближайшее время экстренное совещание, на котором обсудят вопрос возможного бойкотирования чемпионатов мира. Об этом сообщает Sky News.

В УЕФА недовольны планами Международной федерации футбола продать доли коммерческих прав на турнир частным инвесторам.

Ранее ФИФА подтвердила идею создания компании FIFA Forward Enterprise, которая объединит коммерческую деятельность футбольной организации. Международная федерация футбола уже пригласила инвесторов к приобретению "миноритарных неконтролирующих долей" в FFE.

Ранее президент Союза европейских футбольных ассоциаций Александр Чеферин отказался приезжать на финал чемпионата мира-2026 из-за скандала вокруг красной карточки американского футболиста Фоларина Балогуна.