ФИФА может наложить запрет на трансферы на все российские клубы Журналист Карпов: ФИФА может наложить трансферный бан на клубы РПЛ и ФНЛ

Москва21 июл Вести.Международная федерация футбола (ФИФА) может наложить запрет на трансферы игроков для всех клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) и Первой лиги (ФНЛ). Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

По данным источника, российский профессиональный футбол может попасть под санкции из-за системы солидарных выплат от ФИФА. Ранее средства поступали напрямую на счета клубов, однако в конце 2022 года ФИФА учредила во Франции клиринговую компанию, через которую должны проходить все подобные операции.

Для того, чтобы пользоваться услугами этой компании, необходимо зарегистрировать счет во Франции, однако российские клубы и их спонсоры не могут этого сделать из-за санкций со стороны Евросоюза.

Первым клубом, которого коснулся трансферный бан ФИФА, стал "Ахмат". Грозненской команде вынесли запрет на регистрацию новичков 14 июля, и "Ахмат" уже подал апелляцию на это решение в Спортивный арбитражный суд (CAS). Как отмечает журналист, следом за "Ахматом" запрет от ФИФА могут получить все остальные российские клубы.

Также источник уточняет, что на этой неделе состоялось общее собрание российских клубов, посвященное данной ситуации. Российский футбольный союз (РФС), в свою очередь, пообещал решить эту проблему с ФИФА после окончания чемпионата мира в США, Мексике и Канаде.