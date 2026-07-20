Глава УЕФА не приехал на финал ЧМ из-за скандала с красной карточкой Балогана

Президент УЕФА бойкотировал финал ЧМ-2026 из-за скандального решения ФИФА Глава УЕФА не приехал на финал ЧМ из-за скандала с красной карточкой Балогана

Москва20 июл Вести.Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александр Чеферин отказался приезжать на финал чемпионата мира по футболу из-за скандала вокруг красной карточки американского футболиста Фоларина Балогана, пишет газета The Times.

Чеферина в воскресенье не было на финальном матче в Нью-Йорке, в котором Испания обыграла Аргентину со счетом 1:0, хотя по протоколу он должен был там присутствовать.

Как пояснил источник издания, Чеферин решил бойкотировать игру из-за скандала с приостановкой красной карточки нападающего сборной США Балогана.

Футболист Балоган смог поучаствовать в матче 1/8 финала против Бельгии после отмены его дисквалификации из-за красной карточки. Президент США Дональд Трамп признался, что обсуждал удаление Балогана с главой ФИФА Джанни Инфантино.

Ранее Трамп назвал отмену дисквалификации Балогана самой запоминающейся ситуацией на чемпионате.