Москва29 июлВести.Международная федерация футбола слишком увлеклась вопросами коммерции, что может привести к серьезному конфликту интересов. Такое мнение в интервью NEWS.ru выразил почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков.
По его словам, ФИФА и ее президенту Джанни Инфантино следует уладить вопрос о возможной продаже доли прав на показ чемпионатов мира с УЕФА.
Все только коммерция и коммерция. Я думаю, Инфантино заблудился, и надо его остановить, иначе начнутся бунтыотметил Колосков
Ранее сообщалось, что Союз европейских футбольных ассоциаций проведет на этой неделе экстренное совещание, на котором обсудят вопрос возможного бойкотирования чемпионатов мира. В УЕФА недовольны планами ФИФА продать доли коммерческих прав на турнир частным инвесторам.