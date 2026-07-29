Колосков заявил, что конфликт УЕФА и ФИФА может привести к бунтам Колосков: Инфантино надо остановить, иначе начнутся бунты

Москва29 июл Вести.Международная федерация футбола слишком увлеклась вопросами коммерции, что может привести к серьезному конфликту интересов. Такое мнение в интервью NEWS.ru выразил почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков.

По его словам, ФИФА и ее президенту Джанни Инфантино следует уладить вопрос о возможной продаже доли прав на показ чемпионатов мира с УЕФА.

Все только коммерция и коммерция. Я думаю, Инфантино заблудился, и надо его остановить, иначе начнутся бунты отметил Колосков

Ранее сообщалось, что Союз европейских футбольных ассоциаций проведет на этой неделе экстренное совещание, на котором обсудят вопрос возможного бойкотирования чемпионатов мира. В УЕФА недовольны планами ФИФА продать доли коммерческих прав на турнир частным инвесторам.