Le Parisien: экс-футболиста "Арсенала" Насри задержали по делу о наркоторговле

Экс-полузащитника сборной Франции Насри задержали по делу о наркоторговле Le Parisien: экс-футболиста "Арсенала" Насри задержали по делу о наркоторговле

Москва10 июл Вести.Экс-футболист сборной Франции, лондонского "Арсенала" и английского "Манчестер Сити" Самир Насри был задержан и допрошен в рамках расследования дела о торговле наркотиками. Об этом пишет газета Le Parisien.

Бывший футболист, как подчеркивается, был допрошен в рамках судебного расследования по обвинению в контрабанде наркотиков, преступном сговоре и отмывании денег от незаконного оборота наркотических средств в составе организованной группы.

Самир Насри провел около десяти часов под стражей в помещении Бригады финансовых расследований парижской судебной полиции говорится в материале

Самир Насри официально объявил о завершении профессиональной карьеры в сентябре 2021 года в возрасте 34 лет. Он провел за сборную Франции 41 матч и отметился 5 забитыми мячами.