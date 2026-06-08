Москва8 июн Вести.Международная федерация футбола (ФИФА) урегулировала судебный спор с бывшим полузащитником московского футбольного клуба "Локомотив" Лассаном Диаррой, сообщает Reuters.

В результате достигнутого всеобъемлющего соглашения Лассана Диарра и ФИФА урегулировали все судебные споры между собой. ФИФА не признавала своей ответственности и не осуществляла никаких выплат в качестве компенсации. В настоящее время ФИФА не будет давать дополнительных комментариев цитирует агентство заявление ФИФА

Речь идет о конфликте, который начался летом 2014 года. Тогда Диарра не явился на тренировочные сборы "Локомотива", из-за чего клуб разорвал с ним контракт в одностороннем порядке и подал жалобу на игрока в ФИФА. Расторжение договора признали законным, федерация обязала футболиста выплатить неустойку в размере 10,5 млн евро.

Из-за этого инцидента бельгийский клуб "Шарлеруа", который был заинтересован в полузащитнике, отказался подписывать с ним контракт, опасаясь того, что станет одним из должников. Диарра посчитал, что переход сорвался по вине ФИФА и KBVB, которые не смогли вовремя дать гарантий бельгийской команде. Суд Евросоюза (ЕС) встал на сторону футболиста в этом вопросе. Он потребовал, чтобы ФИФА выплатила ему компенсацию в размере 65 млн евро.