Москва8 авгВести.Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выплатил шестизначную сумму компенсации для бывшей любовницы Джанни Инфантино, нынешнего президента Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщила британская газета The Telegraph, пресс-служба ФИФА, в свою очередь, выступила с опровержением, назвав эту информацию клеветой.
В расследовании издания говорится о периоде, когда Инфантино занимал пост генерального секретаря УЕФА. Организация выплатила женщине выходное пособие в связи с ее романом с функционером.
Джанни Инфантино категорически отвергает эти обвинения и считает их абсолютно не соответствующими действительности. Любые утверждения о ненадлежащем поведении или нарушении уставов и регламентов являются клеветническими. Ни один сотрудник УЕФА или ФИФА никогда не подавал жалоб на поведение господина Инфантино, поскольку подобных инцидентов с его участием не происходило. Все решения, касающиеся сотрудников, включая их увольнение и выплаты при расторжении трудовых отношений, всегда утверждались соответствующими руководителями в соответствии с действующими регламентамиГоворится в заявлении ФИФА, которое приводит Sky Sports
Инфантино руководит ФИФА с 2016 года, пост генсека УЕФА он занимал с 2009 года. Ранее ФИФА принесла официальные извинения за намерение продать часть коммерческих прав на чемпионат мира частным инвесторам.