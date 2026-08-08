В ФИФА назвали клеветой сообщения о выплатах бывшей любовнице Инфантино The Telegraph сообщил о выплатах УЕФА любовнице Инфантино, ФИФА все опровергает

Москва8 авг Вести.Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выплатил шестизначную сумму компенсации для бывшей любовницы Джанни Инфантино, нынешнего президента Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщила британская газета The Telegraph, пресс-служба ФИФА, в свою очередь, выступила с опровержением, назвав эту информацию клеветой.

В расследовании издания говорится о периоде, когда Инфантино занимал пост генерального секретаря УЕФА. Организация выплатила женщине выходное пособие в связи с ее романом с функционером.

Джанни Инфантино категорически отвергает эти обвинения и считает их абсолютно не соответствующими действительности. Любые утверждения о ненадлежащем поведении или нарушении уставов и регламентов являются клеветническими. Ни один сотрудник УЕФА или ФИФА никогда не подавал жалоб на поведение господина Инфантино, поскольку подобных инцидентов с его участием не происходило. Все решения, касающиеся сотрудников, включая их увольнение и выплаты при расторжении трудовых отношений, всегда утверждались соответствующими руководителями в соответствии с действующими регламентами Говорится в заявлении ФИФА, которое приводит Sky Sports

Инфантино руководит ФИФА с 2016 года, пост генсека УЕФА он занимал с 2009 года. Ранее ФИФА принесла официальные извинения за намерение продать часть коммерческих прав на чемпионат мира частным инвесторам.