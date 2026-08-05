Москва5 авг Вести.Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер предложил выдвинуть на пост главы организации руководительницу Норвежской футбольной ассоциации Лизе Клавенесс. Об этом функционер написал в своей странице в соцсети X.

Лизе Клавенесс заслуживает высочайшего уважения. Она единственная, кто всегда занимает четкую позицию и не плывет по течению. Настало время женщине возглавить ФИФА отметил Блаттер

Ранее сообщалось, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) активно ищет претендента на пост президента ФИФА. Все 55 членов УЕФА в начале августа объявили о бойкоте чемпионата мира в случае, если глава ФИФА Джанни Инфантино передаст часть коммерческих прав на турнир частным инвесторам.

Блаттер возглавлял ФИФА с 1998 по 2015 год, но покинул пост на фоне коррупционного скандала и расследования в организации.