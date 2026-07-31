УЕФА разработал альтернативу чемпионату мира ФИФА УЕФА может возродить идею Глобальной лиги наций с восемью сборными

Москва31 июл Вести.Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) давно разработал формат альтернативного чемпионата мира, который может пригодиться в связи с решением бойкотировать турниры под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает Sky News.

Речь идет о концепции "Глобальной лиги наций", которую европейские футбольные чиновники впервые представили в 2017 году. Турнир должен был проходить с участием восьми сборных, отобравшихся через региональные соревнования.

В каждом дивизионе планировалось участие трех европейских команд, двух южноамериканских, а также представителей Африки, Азии и Северной Америки. Океания должна была быть представлена в четвертом дивизионе.

Проект не был реализован из-за планов президента ФИФА Джанни Инфантино провести расширенный клубный чемпионат мира. Сейчас к идее вновь вернулись на фоне конфликта между УЕФА и ФИФА из-за намерения последней привлечь частных инвесторов к финансированию прав на чемпионат мира.