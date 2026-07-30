Ассоциации КОНКАКАФ выступили против инициативы ФИФА о продаже прав на ЧМ

КОНКАКАФ отклонила предложение ФИФА о продаже части прав на чемпионат мира Ассоциации КОНКАКАФ выступили против инициативы ФИФА о продаже прав на ЧМ

Москва30 июл Вести.Конфедерация футбола Северной и Центральной Америк и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) отклонила предложение ФИФА о продаже доли коммерческих прав на чемпионат мира частным инвесторам. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Решение было принято по итогам экстренного совещания. В КОНКАКАФ заявили, что участники встречи выразили обеспокоенность процедурой рассмотрения инициативы, сроками ее обсуждения и отсутствием необходимых согласований в руководящих органах ФИФА.

На встрече члены организации выразили глубокую обеспокоенность отсутствием должного процесса вокруг предложения, искусственно коротким сроком, навязанным сверху, и отсутствием какого-либо рассмотрения или одобрения со стороны соответствующих органов управления ФИФА... Поэтому КОНКАКАФ и ее 41 ассоциация отвергли предложение говорится в сообщении

Ранее сообщалось, что президент ФИФА Джанни Инфантино рассматривает возможность продажи доли коммерческих прав на чемпионат мира частным инвесторам. В ФИФА отмечали, что такая схема может привлечь около 4,2 миллиарда долларов и предусматривает создание компании, которая будет управлять коммерческими правами на мужской и женский чемпионаты мира, а также клубный чемпионат мира.

До этого аналогичную инициативу также отверг Союз европейских футбольных ассоциаций, заявив о бойкоте турниров ФИФА.