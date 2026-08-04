The Times: УЕФА, AFC и КОНКАКАФ могут учредить альтернативные ФИФА турниры

УЕФА и другие конфедерации могут создать альтернативу турнирам ФИФА The Times: УЕФА, AFC и КОНКАКАФ могут учредить альтернативные ФИФА турниры

Москва4 авг Вести.Три крупнейшие футбольные конфедерации - УЕФА (Union of European Football Associations, UEFA), Азиатская конфедерация футбола (Asian Football Confederation, AFC) ) и КОНКАКАФ (Confederation of North, Central America and Caribbean Association Football, CONСAСAF) - могут рассмотреть возможность учреждения футбольных турниров, альтернативных турнирам Международной федерации футбольных ассоциаций (Federation Internationale de Football Association, FIFA, ФИФА), сообщает газета The Times.

Указанные конфедерации могут сделать такой шаг, если президент ФИФА Джанни Инфантино не уйдет в отставку, отмечает газета.

Конфедерации выразили твердое намерение добиться отставки Инфантино и разработали меры на случай, если глава ФИФА примет решение остаться у руля и баллотироваться в марте на четвертый срок.

В списке возможных ответных мер значатся учреждение новых международных футбольных турниров, бойкот заседаний совета ФИФА, а также отказ от ратификации принимаемых ФИФА решений.

Между тем совет УЕФА разработал альтернативу чемпионату мира, который проводит ФИФА.