Инфантино обратился за поддержкой в Белый дом Инфантино ищет поддержку в Белом доме

Москва3 авг Вести.Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино планирует провести встречу с высокопоставленными лицами в американской администрации, чтобы заручиться их поддержкой. Об этом сообщил журналист CBS Бен Джейкобс.

Ранее сообщалось, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) активно ищет претендента на пост президента ФИФА вместо Инфантино.

Джанни Инфантино намерен провести встречу с высокопоставленными лицами в администрации Трампа, чтобы получить поддержку для продолжения работы в ФИФА написал Джейкобс в X

Он также сообщил со ссылкой на источники, что "конкретный" телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио пока не состоится, однако "близкие к Рубио" люди "подтверждают продолжающийся контакт с Джанни Инфантино".

1 августа Инфантино заявил, что отказался от проекта по продаже доли прав на чемпионат мира частным инвесторам из-за негативной реакции на это предложение.