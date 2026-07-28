Конгрессмен США начал расследование против Инфантино из-за его связей с Трампом

Конгресс США заинтересовался возможными общими интересами Трампа и Инфантино Конгрессмен США начал расследование против Инфантино из-за его связей с Трампом

Москва28 июл Вести.Конгрессмен-демократ Джейми Раскин начал расследование в отношении главы Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино, потребовав от него раскрыть подробности связей с администрацией президента США Дональда Трампа, сообщает ТАСС.

Это письмо является уведомлением о необходимости сохранить всю переписку между сотрудниками FIFA и лицами, связанными с администрацией Трампа или его инаугурационным комитетом, включая исчезающие сообщения на платформах, таких как Signal, Telegram, X и Truth Social приводит ТАСС выдержки из письма Раскина

Конгрессмен потребовал от Инфантино лично присутствовать в Конгрессе США для дачи показаний в рамках "содействия расследованию", а также предоставить документы о подарках, продаже билетов, выплатах или льготах Трампу или связанным с ним лицам.

Кроме того, Раскин хочет получить журнал посещений помещения FIFA в Trump Tower, а также узнать подробности контактов Инфантино с американскими чиновниками.

Между тем портал City AM сообщил, что некоммерческая организация FairSquare направила в Международный олимпийский комитет (МОК) жалобу на действия Инфантино. По данным источника, глава FIFA нарушил под давлением Трампа принесенную в 2020 году клятву о независимости от коммерческих и политических интересов.

Таблоид New York Post написал, что Трамп хотел бы видеть Инфантино следующим Генсеком ООН.