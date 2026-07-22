Москва22 июл Вести.Глава Белого дома Дональд Трамп хотел бы видеть следующим генеральным секретарем Организации Объединенных Наций (ООН) президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино. Об этом сообщает газета New York Post (NYP) со ссылкой на источники.

По информации издания, американский лидер считает, что Инфантино "пользуется уважением во всем мире и признает, что у него есть особая способность объединять людей".

Президент Трамп хочет, чтобы следующим генеральным секретарем Организации Объединенных Наций стал президент ФИФА Джанни Инфантино сказано в публикации

Как поясняет издание, президент ФИФА и глава США сблизились во время чемпионата мира по футболу, который в 2026 году проходил в США, Мексике и Канаде. Причем Инфантино, как сообщает NYP, "всячески старался очаровать Трампа".

На матче США – Босния и Герцеговина в 1/16 финала ЧМ-2026, который прошел 1 июля, случился инцидент. На 64-й минуте игры Балоган наступил на голеностоп Тарика Мухаремовича, за что судья предъявил ему красную карточку и удалил с поля. 4 июля дисциплинарный комитет ФИФА приостановил действие карточки американского футболиста с испытательным сроком на год, поэтому он смог сыграть в матче 1/8 финала против сборной Бельгии.

6 июля Дональд Трамп заявил, что лично попросил ФИФА пересмотреть решение о дисквалификации футболиста американской сборной Фоларина Балогана, получившего красную карточку.