Москва22 июл Вести.Президент США Дональд Трамп считает главу ФИФА Джанни Инфантино подходящим кандидатом на должность генсека ООН. При этом реальная вероятность возглавить всемирную организацию и Инфантино "близка к нулю". Об этом сообщил журналист ИС "Вести" Валентин Богданов в своем канале в MAX.

Свой выбор американский лидер обосновал тем, что глава ФИФА обладает "всеобщим" уважением и способностью "объединять людей". Однако процедура выборов главы ООН не позволяет решить вопрос "по звонку", указал журналист.

Во-первых, Инфантино не выдвинут ни одним государством-членом ООН. Официального письма с номинацией нет. … Во-вторых, на пути Инфантино есть непреодолимые политические и процедурные барьеры. Для рекомендации СБ ООН требуется минимум 9 голосов и отсутствие вето любого из пяти постоянных членов .... Даже при поддержке США другие державы наверняка заблокируют кандидатуру Инфантино из-за его тесных связей с Трампом и восприятия как "западного" фигуранта. … В-третьих, тактито-технические характеристики самого Инфантино как международного бюрократа и функционера. У него сильные навыки в менеджменте глобальной организации, коммуникации .... Однако для ООН требуются, прежде всего, опыт [работы] в высокой дипломатии, урегулировании конфликтов, правах человека и работе с системой ООН подчеркнул Богданов

Полномочия действующего генсека Антониу Гутерриша заканчиваются в конце 2026 года.