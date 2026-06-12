Москва12 июн Вести.Президент Международной федерации футбола (ФИФА) посетил товарищеский матч ветеранов сборной Италии, прошедший в Бронксе. При попытке представителя российской прессы задать вопрос, Джанни Инфантино послал воздушный поцелуй. Об этом заявил ИС "Вести" журналист Валентин Богданов.

По словам журналиста, он хотел поговорить с главой ФИФА о перспективах возвращения сборной РФ на международные турниры. Однако Инфантино уклонился от комментария "почти профессиональным финтом".

К звездной кампании примкнул глава ФИФА Джани Инфантино, который, почуяв острый вопрос, тут же ушел от меня почти профессиональным финтом. … Надеемся, что этот воздушный поцелуй адресован российским болельщикам. Ведь у Инфантино я хотел как раз спросить про возвращение в мировой футбол нашей сборной сказал Богданов

Журналист также рассказал, как ЧМ-2026 по футболу объединил США, Канаду и Мексику.