Москва19 июнВести.Президент ФИФА Джанни Инфантино и премьер-министр Канады Марк Карни расписались на российском флаге болельщика во время чемпионата мира. Об этом сообщает "Чемпионат".
Инфантино и Карни оставили свои автографы во время матча Канада – Катар на стадионе "Би-Си Плэйс" в Ванкувере.
Как рассказал порталу сам болельщик Антон Шаповалов, он с друзьями был на игре и обнаружил, что президент ФИФА сидит на трибунах чуть выше них. Компания друзей подошла к Инфантино сфотографироваться, и, по словам Шаповалова, тот был "абсолютно за, даже с флагом".
[Инфантино] по-русски с нами говорил: "Хорошо, спасибо". Охрана была, но вела себя очень лояльно. Мы сфотографировались, и я попросил их с премьером Канады расписаться на флаге, на котором до этого собрал автографы всей сборной России. Они без проблем расписалисьрассказал болельщик
Сборная Канады в игре второго тура группового этапа ЧМ-2026 одержала крупную победу над командой Катара.