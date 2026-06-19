Инфантино и Карни расписались на флаге России на чемпионате мира Президент ФИФА и премьер Канады оставили автографы на флаге России на ЧМ

Москва19 июн Вести.Президент ФИФА Джанни Инфантино и премьер-министр Канады Марк Карни расписались на российском флаге болельщика во время чемпионата мира. Об этом сообщает "Чемпионат".

Инфантино и Карни оставили свои автографы во время матча Канада – Катар на стадионе "Би-Си Плэйс" в Ванкувере.

Как рассказал порталу сам болельщик Антон Шаповалов, он с друзьями был на игре и обнаружил, что президент ФИФА сидит на трибунах чуть выше них. Компания друзей подошла к Инфантино сфотографироваться, и, по словам Шаповалова, тот был "абсолютно за, даже с флагом".

[Инфантино] по-русски с нами говорил: "Хорошо, спасибо". Охрана была, но вела себя очень лояльно. Мы сфотографировались, и я попросил их с премьером Канады расписаться на флаге, на котором до этого собрал автографы всей сборной России. Они без проблем расписались рассказал болельщик

Сборная Канады в игре второго тура группового этапа ЧМ-2026 одержала крупную победу над командой Катара.