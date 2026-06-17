В ходе трансляции матча ЧМ между Францией и Сенегалом показали флаг России

На матче ЧМ-2026 между сборными Франции и Сенегала развернули флаг России В ходе трансляции матча ЧМ между Францией и Сенегалом показали флаг России

Москва17 июн Вести.На матче первого тура группового этапа чемпионата мира (ЧМ) по футболу, в рамках которого встретились сборные Франции и Сенегала, болельщики развернули российский флаг.

Игра двух команд из группы I проходит вечером 16 июня в американском городе Ист-Ратерфорд (штат Нью-Джерси).

Во время трансляции на 28-й минуте камеры зафиксировали зрителя, который поднял над головой российский триколор.

На момент написания материала французы ведут (3:1).

Нападающий Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром сборной. На 66-й минуте форвард забил 57-й гол за национальную команду. Свой второй мяч в рамках этой встречи он забил в добавочное время (90+6). У французов также отличился вингер Брэдли Баркола (82-я).

Единственный мяч сенегальцев — на счету вингера Ибраима Мбайе (90+5), который также выступает за "ПСЖ".

Этот чемпионат мира стал первым в истории, в котором участвуют 48 национальных сборных. Турнир проходит на территории трех стран — США, Канады и Мексики. Проведение финального матча намечено на 19 июля.

Ранее стало известно, почему число подписчиков вратаря сборной Кабо-Верде после игры на ЧМ-2026 резко увеличилось.