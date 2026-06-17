Москва17 июнВести.На матче первого тура группового этапа чемпионата мира (ЧМ) по футболу, в рамках которого встретились сборные Франции и Сенегала, болельщики развернули российский флаг.
Игра двух команд из группы I проходит вечером 16 июня в американском городе Ист-Ратерфорд (штат Нью-Джерси).
Во время трансляции на 28-й минуте камеры зафиксировали зрителя, который поднял над головой российский триколор.
На момент написания материала французы ведут (3:1).
Нападающий Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром сборной. На 66-й минуте форвард забил 57-й гол за национальную команду. Свой второй мяч в рамках этой встречи он забил в добавочное время (90+6). У французов также отличился вингер Брэдли Баркола (82-я).
Единственный мяч сенегальцев — на счету вингера Ибраима Мбайе (90+5), который также выступает за "ПСЖ".
Этот чемпионат мира стал первым в истории, в котором участвуют 48 национальных сборных. Турнир проходит на территории трех стран — США, Канады и Мексики. Проведение финального матча намечено на 19 июля.
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