Сборная Канады обыграла Катар со счетом 6:0 на ЧМ-2026

Сборная Канады разгромила Катар на ЧМ-2026 Сборная Канады обыграла Катар со счетом 6:0 на ЧМ-2026

Москва19 июн Вести.Сборная Канады одержала крупную победу над командой Катара в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года (ЧМ-2026). Встреча в Ванкувере завершилась со счетом 6:0.

В составе канадцев хет-трик оформил Джонатан Дэвид, еще по голу забили Кайл Ларин и Натан Салиба. Полузащитник национальной команды Катара Мохамед Аль-Маннаи отметился автоголом.

Два игрока сборной Катара были удалены по ходу игры. На 33‑й минуте поле покинул Хомам Ахмед, а на 53‑й красную карточку получил Ассим Мадибо, нанесший серьезную травму канадскому полузащитнику Исмаэлю Коне.

Ранее в первом туре ЧМ-2026 сборная Катара по футболу на последних минутах матча с командой Швейцарии вырвала ничью, а Канада с командой Боснии и Герцеговины сыграла 1:1.