Москва20 июнВести.Футболист сборной Канады Исмаэль Коне успешно перенес операцию после перелома левой ноги, который он получил в матче чемпионата мира 2026 года (ЧМ-2026) и сможет полностью восстановиться. Об этом сообщила пресс-служба Федерации футбола Канады.
Канадский полузащитник, как отмечается, пропустит оставшиеся матчи мундиаля.
Ожидается, что он полностью восстановится... Ты вернешься еще сильнее, Исма!говорится в сообщении Канадской футбольной ассоциации
Накануне национальная команда Канады одержала крупную победу над сборной Катара. Игра в Ванкувере закончилась со счетом 6:0
Во втором тайме Коне столкнулся с катарским защитником Ассимом Мадибо и упал на газон. Мадибо был удален, а 24-летний канадский футболист на носилках покинул поле.