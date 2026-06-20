Футболист сборной Канады Коне сможет полностью восстановиться после перелома Канадского футболиста Коне прооперировали после перелома ноги

Москва20 июн Вести.Футболист сборной Канады Исмаэль Коне успешно перенес операцию после перелома левой ноги, который он получил в матче чемпионата мира 2026 года (ЧМ-2026) и сможет полностью восстановиться. Об этом сообщила пресс-служба Федерации футбола Канады.

Канадский полузащитник, как отмечается, пропустит оставшиеся матчи мундиаля.

Ожидается, что он полностью восстановится... Ты вернешься еще сильнее, Исма! говорится в сообщении Канадской футбольной ассоциации

Накануне национальная команда Канады одержала крупную победу над сборной Катара. Игра в Ванкувере закончилась со счетом 6:0

Во втором тайме Коне столкнулся с катарским защитником Ассимом Мадибо и упал на газон. Мадибо был удален, а 24-летний канадский футболист на носилках покинул поле.