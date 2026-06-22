Футболист сборной Германии Шлоттербек выбыл из строя до конца чемпионата мира Защитник сборной Германии Шлоттербек пропустит остаток ЧМ из-за травмы

Москва22 июн Вести.Футболист сборной Германии Нико Шлоттербек выбыл из строя до конца чемпионата мира в США, Мексике и Канаде из-за травмы, сообщается на официальном сайте Немецкого футбольного союза (DFB).

Защитник получил повреждение в матче второго тура группового этапа против команды Кот-д'Ивуара. Встреча группы E прошла в канадском Торонто 20 июня и завершилась победой немецкой команды со счетом 2:1. Шлоттербек был заменен из-за травмы после первого тайма.

Как отмечается, в результате медосмотра у 26-летнего защитника была выявлена травма связки левой лодыжки, он выбыл из строя на несколько месяцев. При этом футболист останется в расположении сборной на чемпионате мира.

Шлоттербек - защитник дортмундской "Боруссии". Он дебютировал в составе сборной Германии в марте 2022 года и с тех пор провел за национальную команду 29 матчей, в которых забил один мяч.

Сборная Германии на чемпионате мира обеспечила себе выход в плей-офф, одержав две победы в группе. В заключительном матче группового этапа немецкая команда сыграет со сборной Эквадора 25 июня.