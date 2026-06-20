Нойер побил вратарский рекорд Льориса, выйдя 21 раз на поле на чемпионатах мира

Нойер побил рекорд по выходам на поле среди вратарей на чемпионатах мира Нойер побил вратарский рекорд Льориса, выйдя 21 раз на поле на чемпионатах мира

Москва20 июн Вести.Вратарь сборной Германии по футболу Мануэль Нойер обновил рекорд по количеству матчей, проведенных голкиперами на чемпионатах мира, принадлежавший до этого победителю мундиаля 2018 года в составе команды Франции Уго Льорису.

Немецкий вратарь вышел в стартовом составе на игру второго тура группового этапа против команды Кот-д'Ивуара. Эта встреча стала для него 21-й на мировых первенствах. Француз Льорис, в свою очередь, сыграл на чемпионатах мира 20 раз.

Нойеру 40 лет. Нынешний мундиаль стал для него пятым в карьере. С 2011 года вратарь защищает цвета мюнхенской "Баварии", в составе которой 13 раз выигрывал чемпионат Германии, семь раз — Суперкубок страны, шесть раз — Кубок Германии, дважды побеждал в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и на клубном чемпионате мира. Вместе с немецкой сборной он стал чемпионом мира в 2014 году и завоевал бронзу первенства в 2010 году.

В первом туре группы E Нойер с Германией разгромили сборную Кюрасао со счетом 7:1.