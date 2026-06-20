Москва20 июнВести.Вратарь сборной Германии по футболу Мануэль Нойер обновил рекорд по количеству матчей, проведенных голкиперами на чемпионатах мира, принадлежавший до этого победителю мундиаля 2018 года в составе команды Франции Уго Льорису.
Немецкий вратарь вышел в стартовом составе на игру второго тура группового этапа против команды Кот-д'Ивуара. Эта встреча стала для него 21-й на мировых первенствах. Француз Льорис, в свою очередь, сыграл на чемпионатах мира 20 раз.
Нойеру 40 лет. Нынешний мундиаль стал для него пятым в карьере. С 2011 года вратарь защищает цвета мюнхенской "Баварии", в составе которой 13 раз выигрывал чемпионат Германии, семь раз — Суперкубок страны, шесть раз — Кубок Германии, дважды побеждал в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и на клубном чемпионате мира. Вместе с немецкой сборной он стал чемпионом мира в 2014 году и завоевал бронзу первенства в 2010 году.
В первом туре группы E Нойер с Германией разгромили сборную Кюрасао со счетом 7:1.