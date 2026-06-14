Футболист Нойер повторил рекорд по числу матчей среди вратарей Нойер повторил рекорд по числу матчей среди вратарей на футбольных ЧМ

Москва14 июн Вести.Футболист сборной Германии по футболу Мануэль Нойер повторил рекорд по количеству матчей среди вратарей, проведенных на чемпионатах мира.

Немец вышел на поле матче первого тура группового этапа против команды Кюрасао. Для Нойера это 20-я игра на чемпионатах мира. Ранее этот рекорд принадлежал только победителю чемпионата мира 2018 года в составе сборной Франции Уго Льорису.

Мануэлю Нойеру 40 лет. Он играет за мюнхенский клуб "Бавария" с 2011 года. В составе команды он 13 раз выигрывал чемпионат Германии, 7 раз – суперкубок ФРГ, 6 раз – Кубок Германии, дважды становился триумфатором Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.