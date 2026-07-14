Мбаппе установил рекорд сборной Франции по числу матчей на ЧМ по футболу

Мбаппе установил рекорд сборной Франции по числу матчей на чемпионатах мира Мбаппе установил рекорд сборной Франции по числу матчей на ЧМ по футболу

Москва14 июл Вести.Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе установил новый рекорд по числу проведенных матчей на чемпионатах мира по футболу

Это достижение было зафиксировано в ходе полуфинального поединка мирового первенства против команды Испании.

Для Мбаппе текущая встреча стала 21-й по счету на мундиалях, что позволило ему превзойти предыдущее достижение вратаря Уго Льориса, на счету которого было 20 игр в рамках турниров за Кубок мира.

В ходе первого тайма противостояния с испанской командой сборная Франции уступала со счетом 0:1.

Ранее стали известны стартовые составы сборных Франции и Испании.