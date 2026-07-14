Москва14 июлВести.Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе установил новый рекорд по числу проведенных матчей на чемпионатах мира по футболу
Это достижение было зафиксировано в ходе полуфинального поединка мирового первенства против команды Испании.
Для Мбаппе текущая встреча стала 21-й по счету на мундиалях, что позволило ему превзойти предыдущее достижение вратаря Уго Льориса, на счету которого было 20 игр в рамках турниров за Кубок мира.
В ходе первого тайма противостояния с испанской командой сборная Франции уступала со счетом 0:1.
Ранее стали известны стартовые составы сборных Франции и Испании.