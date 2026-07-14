Дешам поставил рекорд чемпионатов мира по числу матчей во главе сборной Франции

У Дешама – рекорд чемпионатов мира по количеству матчей во главе сборной Дешам поставил рекорд чемпионатов мира по числу матчей во главе сборной Франции

Москва14 июл Вести.Главный тренер сборной Франции по футболу Дидье Дешам установил новый рекорд на чемпионатах мира по количеству проведенных матчей в качестве наставника национальной команды.

Это историческое достижение он закрепил в полуфинальном матче мирового первенства против Испании, который проходил в американском Арлингтоне (штат Техас).

Для Дешама эта игра стала 26-й на чемпионатах мира в роли главного тренера, что позволило ему превзойти предыдущий рекорд, принадлежавший Хельмуту Шену, который руководил сборной ФРГ с 1964 по 1978 год.

57-летний Дешам стоит во главе сборной Франции с 2012 года. Под его руководством команда победила на чемпионате мира 2018 года, выиграла Лигу наций (2022), а также дважды становилась серебряным призером чемпионатов Европы (2016) и мира (2022).

Ожидается, что после завершения мирового первенства 2026 года Дешам покинет пост главного тренера сборной Франции.

Ранее стали известны стартовые составы сборных Франции и Испании в полуфинальном матче ЧМ-2026.