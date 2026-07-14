Москва14 июлВести.Главный тренер сборной Франции по футболу Дидье Дешам установил новый рекорд на чемпионатах мира по количеству проведенных матчей в качестве наставника национальной команды.
Это историческое достижение он закрепил в полуфинальном матче мирового первенства против Испании, который проходил в американском Арлингтоне (штат Техас).
Для Дешама эта игра стала 26-й на чемпионатах мира в роли главного тренера, что позволило ему превзойти предыдущий рекорд, принадлежавший Хельмуту Шену, который руководил сборной ФРГ с 1964 по 1978 год.
57-летний Дешам стоит во главе сборной Франции с 2012 года. Под его руководством команда победила на чемпионате мира 2018 года, выиграла Лигу наций (2022), а также дважды становилась серебряным призером чемпионатов Европы (2016) и мира (2022).
Ожидается, что после завершения мирового первенства 2026 года Дешам покинет пост главного тренера сборной Франции.
Ранее стали известны стартовые составы сборных Франции и Испании в полуфинальном матче ЧМ-2026.