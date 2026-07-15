Москва15 июл Вести.Зинедин Зидан может быть назначен новым главным тренером сборной Франции по футболу после завершения чемпионата мира 2026 года (ЧМ-2026), сообщил журналист Фабрицио Романо в соцсети X.

14 июля "трехцветные" в полуфинале ЧМ-2026 проиграли команде Испании со счетом 0:2. Килиан Мбаппе не сумел забить ни одного мяча. Теперь французам предстоит сыграть матч за третье место.

После окончания турнира Дидье Дешам покинет пост главного тренера национальной сборной, который он занимал на протяжении 14 лет. Специалист поставил рекорд чемпионатов мира по количеству матчей в качестве наставника (27 игр).

Ранее Зидан работал с испанским "Реалом", который с перерывом возглавлял дважды: с 2016 по 2018 год и с 2019 по 2021-й. Под его руководством мадридский клуб трижды побеждал в Лиге чемпионов, дважды выигрывал чемпионат Испании и столько же раз завоевывал Суперкубок страны.

В качестве игрока Зидан выступал за французские клубы "Канн" и "Бордо", а также за итальянский "Ювентус" и мадридский "Реал". С последним он выиграл чемпионат Испании в 2003-м, а годом ранее забил победный гол в финале Лиги чемпионов против немецкого "Байера" (2:1).

В составе "Ювентуса" Зидан дважды становился чемпионом Италии. За сборную Франции он провел 108 матчей, забил 31 гол и отдал 29 голевых передач. Вместе с командой он стал чемпионом мира (1998), серебряным призером чемпионата мира (2006) и чемпионом Европы (2000).